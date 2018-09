«Manovra da difendere ma aperti al dialogo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Una buona manovra da sostenere con il dialogo». Così il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, giudica la nota di aggiornamento al Def. Il presidente non si scompone della reazione dei mercati, ma sul reddito di cittadinanza aspetta di vedere i paletti. E usa una metafora: «Un tozzo di pane a chi sta morendo di fame non lo neghi mai. Ma dopo avergli dato il pesce, gli dai la canna da pesca».Presidente Zaia, come giudica la manovra economica del governo giallo-verde?«Io per formazione e metodo sono un pragmatico, cerco di...