Manovra da 27 miliardi canale aperto con l'Ue e la Lega abbassa i toni

LE MISUREROMA Neppure 48 ore fa, a Peschici in Puglia, Matteo Salvini, riservava strali all'Europa: «L'obiettivo è il 15 per cento di tasse per tanti italiani. Se l'Europa ce lo fa fare bene, altrimenti lo facciamo lo stesso». Ventiquattr'ore dopo - con il suo beach tour che ha fatto capolino in Basilicata, a Policoro - il Capitano ha cambiato registro e, soprattutto, toni verso la Ue: «Stiamo già lavorando alla manovra. Dialogheremo in maniera costruttiva con l'Europa e li convinceremo a tagliare le tasse agli italiani, certo non a...