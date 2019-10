Manovra, c'è l'accordo: cedolare secca al 10% Primo via libera dalla Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Il tentativo è quello di serrare le fila e dare qualche segnale positivo dopo la cocente sconfitta elettorale in Umbria. La prima novità è che l'ennesimo vertice per limare la manovra approvata ormai da due settimane, non è convocato a tarda notte ma nel primo pomeriggio. La seconda novità è che il summit dura poco, un paio d'ore. E al termine dell'incontro filtra subito una notizia positiva: la cedolare secca, la tassa sugli affitti a canone concordato, tornerà al 10% dal 12,5% inizialmente previsto. Il governo,...