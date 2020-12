IL VOTO

ROMA Arriva stasera alla Camera il primo via libera alla legge di Bilancio, tra le polemiche dell'opposizione. Il testo sarà votato dall'assemblea di Montecitorio per poi passare al Senato praticamente blindata, dato che manca meno di una settimana al 31 dicembre, data oltre la quale scatterebbe l'esercizio provvisorio. Dunque a Palazzo Madama non ci sarà alcuna possibilità di entrare nel merito del testo. Secondo quanto evidenziato dall'opposizione, è la prima volta nella lunga storia della legge di Bilancio (in precedenza si chiamava Finanziaria) che il sì del primo dei due rami del Parlamento arriva dopo il giorno di Natale; mentre è già successo di attendere dopo il 25 dicembre per il solo via libera definitivo.

È anche vero che questo è stato un anno del tutto particolare per la politica economica del governo, con circa 100 miliardi di deficit aggiuntivo distribuito sui vari provvedimenti di emergenza approvati a partire dal mese di marzo fino ai decreti Ristori di dicembre. Anche la legge di Bilancio prevede nuovi deficit ma fa anche affidamento sui fondi europei per sostituire risorse nazionale. A gennaio è atteso poi un nuovo intervento a favore delle attività economiche messe in grave difficoltà dalle restrizioni alla circolazione.

