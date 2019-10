Manovra, aumenti in arrivo anche per sigarette e giochi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MISUREROMA Non solo il gasolio, sotto la bandiera dell'ambiente. Il menu fiscale della legge di bilancio comprenderà un elenco di prelievi che magari presi per sé non hanno un impatto gigantesco ma di certo hanno un sapore molto tradizionale: dal fumo ai giochi, fino agli anticipi fiscali a carico delle imprese, si tratta di misure che puntualmente vengono riproposte di manovra in manovra. E che torneranno utili anche stavolta, visto che tra l'altro i 7 miliardi di ricavi attesi dalla lotta all'evasione fiscale sono per il momento scritti...