Manovra anticipata per blindare i conti stop agli aumenti Iva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOROMA Un cordone sanitario intorno ai conti pubblici per evitare scossoni sui mercati e nuove fiammate dello spread. Se la situazione politica dovesse precipitare e la crisi di governo non dovesse trovare una sua ricomposizione, l'intenzione dei tecnici, con il supporto politico anche della Lega, sarebbe quella di anticipare la manovra di bilancio in modo da presentarla all'Europa prima di un voto che rischierebbe di cadere in piena sessione di bilancio. Ma la domanda è che tipo di manovra finanziaria è possibile per un governo...