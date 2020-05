IL CASO

ROMA Dopo aver mancato la scadenza di aprile per approvare la maxi manovra anti crisi da 55 miliardi, il governo sta provando in tutti i modi a chiudere il testo entro la prossima settimana. Il consiglio dei ministri per il via libera al provvedimento potrebbe tenersi martedì o mercoledì, sempre che tutti i nodi tecnici e soprattutto politici, vengano sciolti. Ieri ci sono stati una serie di vertici di maggioranza ai quali hanno partecipato sia il premier Giuseppe Conte che il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Uno dei temi sul tappeto per il quale all'interno della maggioranza si sta cercando una sintesi, riguarda gli indennizzi alle imprese. Dopo i prestiti garantiti dallo Stato, la vera novità del maxi-decreto di maggio saranno gli interventi a fondo perduto a favore delle aziende. Il primo nodo da sciogliere è tecnico. Per capire i confini dentro i quali il governo potrà muoversi, sarà necessario attendere il regolamento attuativo della Commissione europea sul cosiddetto «Temporary framework», ossia il quadro che ha sospeso di fatto le regole comunitarie sugli aiuti di Stato. Il regolamento attuativo, comunque, dovrebbe arrivare domani e dunque dare certezza sui margini di manovra del governo.

UN DISEGNO COMPLESSO

Ma il nodo più complesso da sciogliere è quello politico. Al ministero dello Sviluppo e a quello dell'Economia, hanno lavorato ad un disegno complesso di sostegno alle imprese differenziato in base alla dimensione delle imprese stesse. Per le aziende fino a 5 milioni di fatturato, ci sarebbe un contributo a fondo perduto legato alla perdita di fatturato. Per le imprese più grandi, quelle considerate strategiche, interverrà invece il nuovo Fondo di sostegno da 50 miliardi che sarà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti. La discussione più accesa riguarderebbe, invece, gli aiuti per le imprese che fatturano tra 5 e 50 milioni di euro. Le medie imprese insomma, quelle che costituiscono l'ossatura economica italiana. In questo caso l'intenzione sarebbe quella di istituire un nuovo Fondo presso il ministero dello Sviluppo con una dotazione di una decina di miliardi di euro. Il Fondo parteciperebbe alla ricapitalizzazione delle imprese raddoppiando lo sforzo dell'imprenditore. Insomma, se il proprietario di un'impresa decide di iniettare un milione di nuovo capitale nella sua azienda, il Fondo del ministero dello Sviluppo verserebbe un altro milione. All'interno della compagine di governo, però, non tutti sarebbero d'accordo con questo meccanismo di sostegno alle imprese. Italia Viva, per esempio, si sarebbe detta contraria a questa ingerenza dello Stato nel capitale della piccola e media impresa italiana. Per di più il partito di Matteo Renzi sarebbe scettico sulla possibilità degli imprenditori di partecipare per la loro quota alle ricapitalizzazioni necessarie.

È probabile, tuttavia, che il destino della misura dipenda soprattutto dal tempo in cui lo Stato rimarrà nel capitale, dai meccanismi di uscita e di remunerazione della sua partecipazione , infine, dalla ingerenza o meno nella gestione dell'impresa. Aspetti anche questi sui quali il regolamento della Commissione europa potrebbe dire qualche cosa. Il secondo tema di discussione riguarda il Reddito di emergenza. Tra i partiti della maggioranza restano distanze sulla durata del sussidio (1 o 2 mesi) e su chi debba gestirlo (l'Inps o i Comuni).

Intanto il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, ha chiesto al governo «una norma per sostenere l'economia e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici. Legnini, ha spiegato «l'importanza di sostenere queste zone che già vivevano in uno stato di emergenza prima del terremoto, per via dello spopolamento e di un progressivo impoverimento».

Andrea Bassi

