ROMA Due mesi di saldi supplementari. È una delle novità della seduta notturna del Senato che ha approvato il decreto agosto. Il provvedimento contiene misure per 25 miliardi contro la crisi economica legata alla pandemia e le modifiche, in commissione Bilancio a Palazzo Madama, non sono state economicamente pesanti, visto che il budget era di 250 milioni. Tra gli emendamenti approvati c'è una misura in favore degli esercenti alle prese con la merce invenduta rimasta in magazzino durante le chiusure obbligate del lockdown. L'emendamento numero 59 autorizza infatti le vendite in liquidazione per tutti gli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire. Le vendite sottocosto e in liquidazione potranno durare 6 settimane e dovranno essere avviate entro 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, ora fissato al 15 ottobre prossimo, ma probabilmente destinato a slittare fino al 31 gennaio 2021. L'opportunità potrà essere colta anche dalle grandi catene di distribuzione, a patto che indirizzino una Pec ai Comuni nella quale comunicano di voler prendere parte all'operazione commerciale. Molte le altre novità in arrivo.

Tra queste, in tema di mobilità, un incentivo del 60%, fino a un massimo di 3.500 euro, per chi sceglie di far montare sistemi di riqualificazione elettrica sulla propria auto.

