VENEZIA Manodopera nei campi: ci sono tutti gli strumenti per reclutare da subito i 140.000 disoccupati iscritti ai centri per l'impiego. Cgil, Cisl e Uil del settore agricolo intervengono ricordando che da un anno esiste un protocollo regionale per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sottoscritto da tutti - sindacati, aziende, Regione, centri per l'impiego - ed immediatamente attivabile e che i contratti dell'agricoltura consentono la massima flessibilità con assunzioni anche di una sola giornata. «Spiace - recita una nota dei sindacati - che il cosiddetto tavolo verde regionale sia stato più volte convocato senza le organizzazioni sindacali. Avremmo potuto evitare di perdere tempo prezioso, attivando quello che si era già discusso e deciso un anno fa ed evitare, forse, anche proposte indecenti ed inutili come di fatto è quella sui voucher. Spiace inoltre che le stesse associazioni datoriali agricole si siano dimenticate di questo strumento e non rispondano agli inviti di incontro fatti da tempo da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil. Nella produzione del tanto apprezzato made in Italy il contributo dei lavoratori è determinante».

