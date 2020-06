IL CASO

PESCARA Un gesto affettuoso scatena la cieca violenza del branco e Luca, un ragazzo molisano di 25 anni, finisce su un letto d'ospedale con la mandibola fratturata. La sua unica colpa: passeggiare mano nella mano con il suo compagno, un 22enne pescarese, ritrovato dopo una lunga separazione forzata a causa del lockdown. È successo nella notte tra giovedì e venerdì sul lungomare di Pescara proprio nei giorni in cui anche l'Abruzzo celebrava i 50 anni dal primo Pride, non senza tensioni e polemiche seguite alla piazza negata per ospitare il flashmob.

«Erano in sette e tra loro c'era anche una ragazza» ha raccontato la vittima ai carabinieri che indagano sull'aggressione omofoba. Gli indizi per risalire ai responsabili non mancano, a cominciare dal vistoso tatuaggio a forma di bocca che l'aggressore esibiva sul collo: «L'ho visto bene, credo che saprei riconoscerlo» ha dichiarato il 25enne ferito. Proprio grazie alla sua testimonianza i carabinieri sono riusciti a ricostruire il fatto e sperano nell'aiuto delle telecamere della zona per acquisire elementi decisivi per l'identificazione. Secondo gli investigatori sarebbero coinvolti ragazzi tra i 16 e i 18 anni.

Quando il branco ha incrociato la coppia c'è subito scappata un'occhiataccia e anche qualche parola pesante nei confronti dei ragazzi. Quando la cosa sembrava poter finire lì, dalle parole si è passati ai fatti: il più robusto del gruppetto ha raggiunto uno dei due giovani e gli ha sferrato un pugno micidiale in piena faccia, facendolo crollare a terra sotto gli occhi esterrefatti del compagno e di alcuni passanti che, invano, hanno cercato di frenare quella furia. Grida di spavento e un parapiglia finito con un fuggi-fuggi generale hanno fatto da sfondo all'aggressione omofoba. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri, ma gli aggressori si erano già dileguati. A terra, malconcia e sanguinante, la vittima del pestaggio, portata in ospedale dov'è stata sottoposta a intervento chirurgico. La prognosi è di trenta giorni. «Non li perdono di certo, mi fanno pena» ha affermato il 25enne parlando dei suoi aggressori.

Tutto come un anno fa. A fine giugno 2019 due ragazzi brasiliani furono vittime di un episodio analogo in centro a Pescara: anche loro passeggiavano tenendosi per mano e sono stati selvaggiamente presi a pugni. Non solo: pochi giorni fa il custode di un parco ha allontanato una ragazza che si era scambiata un abbraccio con un'amica. Per l'Arcigay «a Pescara c'è ancora molto lavoro da fare e l'ultimo ennesimo triste e inaccettabile caso lo dimostra. Il sindaco Carlo Masci - sottolinea l'associazione - descrive Pescara come una città libera e aperta, eppure questa è la seconda volta in cui avviene un episodio omofobo in una settimana, nella sua città, proprio durante la Pride week del primo Abruzzo Pride». Ma proprio il sindaco Masci è stato tra i primi a recarsi in ospedale per fare visita alla vittima del pestaggio: «Quello che è accaduto giovedì notte è solo il perverso frutto dell'ignoranza e dell'incapacità di fare proprie le regole del vivere civile, e pertanto è necessario perseguire e punire i responsabili» ha commentato Masci. Per il pescarese Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione comunista, «quanto accaduto ha una sola definizione: omofobia».

