Manifestazioni stop. Nelle 26 province arancioni, e quindi anche a Venezia, Padova e Treviso, sono «sospese tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati in luoghi pubblici e privati». In «cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e simili è sospesa ogni attività». Analogo divieto è disposto anche dall'articolo 2 del decreto, che riguarda le misure valide per tutto il territorio nazionale: «Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura».Sospese anche «le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri». Chiusi musei , istituti e luoghi di cultura. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata al rispetto della distanza di un metro tra le persone. Nelle 26 province arancioni sono inoltre «sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (tranne che per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, sociali, ricreativi. Nelle province fuori della zona arancione, i ristoranti e i bar hanno il solo obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza di un metro, mentre per gli esercizi commerciali la distanza minima è solo «fortemente raccomandata».

