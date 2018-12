Maniero: «Se mi cercano, io sparo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NUOVA VITAMESTRE È sempre lui. Solo un po' più vecchio, con un po' di pancetta, un po' di capelli in meno che tiene all'insù con il gel, barbetta, occhiali da miope, ma è sempre lui. E se Felice Maniero non è mai sembrato un bandito, adesso assomiglia più che mai ad un architetto. Che è da sempre quello che avrebbe voluto essere. E invece è diventato il più feroce, il più ricco e il più potente capobanda del Nord Italia. Nessun criminale ha messo da parte tanti soldi almeno 50 milioni di euro nessuno come lui ha inondato il...