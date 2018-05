Maniero e i miliardi: «Non so più quanti erano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BOTTINOVENEZIA «Sono 21 miliardi quelli investiti in Italia. Più altri 11 portati in Svizzera, in contanti. Poi ci sono i 6 miliardi e 300 milioni che ho dato a Natalino Gobbato e dei quali non mi ricordavo più. Ah, sì: anche quelli che ho dato a Galvan e che sono finiti in Olanda e poi in Svizzera». In tutto fa almeno 40 miliardi di lire, una ventina di milioni di euro di adesso, ma i conti non sono esatti. Bisogna andare a spannoni, infatti, miliardo più miliardo meno, dal momento che la proverbiale memoria da elefante di Felice...