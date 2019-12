Maniago, auto a fuoco e la figlia scomparsa: ora si teme il suicidio

LE RICERCHE

PORDENONE Inizia a dipanarsi il giallo dell'auto trovata in fiamme l'altra sera nella zona della diga di Ravedis. Il padre e una delle figlie che mancavano all'appello, infatti, sono stati rintracciati e non hanno nulla a che fare con il rogo dell'automobile. Non si trova, invece, una donna, l'altra figlia dell'uomo a cui era intestata l'auto. I Volontari del Soccorso alpino e Vigili del fuoco da ieri la stanno cercando lungo gli impervi sentieri che si snodano sopra il ponte della diga Ravedis, lungo il versante Maniago. È lungo la strada regionale 251 che sabato sera, alle 23, è andata a fuoco la Opel Corsa. L'auto è sì intestata al 66enne di Roveredo in Piano, ma è da tempo in uso alla figlia. L'uomo non è stato in grado di fornire ai carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone e della stazione di Meduno indicazioni sugli spostamenti della figlia: non la sente da qualche settimana. E nemmeno la sorella ha potuto dare un contributo alle indagini. Si sospetta che a bruciare la macchina sia stata la stessa 37enne scomparsa, un gesto compiuto dopo aver inviato ad amici messaggi da cui traspare che stava attraversando un momento di grande sofferenza. A rafforzare il sospetto è anche il fatto che un testimone ha riferito che si era fatta prestare una tanica.

Sono stati alcuni amici di C.C. - queste le iniziali della scomparsa - ad aiutare gli investigatori. La 37enne, paziente del Centro di igiene mentale, vive a Sacile in un alloggio messo a disposizione da un'amica. Sabato sera ha cenato con gli amici, poi si è allontanata in auto. Gli investigatori hanno sentito la persona a cui ha telefonato l'ultima volta e tutti coloro a cui ha inviato dei messaggi. La donna si è allontanata in auto da sola, ha raggiunto il ponte della diga di Ravedis e incendiato la vettura. L'auto è completamente distrutta, nell'abitacolo non ci sono resti di corpi e il telefonino della donna è muto. La Prefettura ieri ha attivato il piano di ricerche nella speranza di poterla ritrovare nella boscaglia. Non si esclude, infatti, che possa essere scivolata e sia rimasta infortunata.

