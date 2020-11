I messaggi di prudenza, le promesse di controlli e multe, hanno funzionato. Ieri, le telecamere di sorveglianza della polizia locale trevigiana puntate in tutti i punti più frequentati della città, hanno rimandato le immagini di un centro cittadino frequentato ma non pieno di gente. «Rispetto a sabato scorso - sottolinea il comandante Andrea Gallo - abbiamo avuto il 60% di gente in meno».

Sono state però staccate tre sanzioni da 400 euro l'una. A finire nel mirino di vigili sono finiti tre giovani pakistani di 25, 28 e 29 anni, sorpresi a mangiare un panino e bere un bibita davanti un Kebab nella centralissima via Roma. Erano le 16,30 e stavano mangiando e chiacchierando in piedi, davanti all'ingresso del locale. In base alla nuova ordinanza è una cosa che non si può dare: dalle 15 in poi, nei pubblici esercizi si può consumare solo stando seduti ai tavoli. «I tre ragazzi - continua Gallo - erano in piedi nonostante ci fossero tavolini liberi. Per loro è quindi scattata la multa da 400 euro a testa mentre il locale è stato diffidato». Altre 50 persone sono invece state identificate mentre passeggiavano per le vie del centro storico, ma nessuna di loro è stata multata. Nessun problema nemmeno al mercato settimanale, ridotto da 200 a 30 bancarelle e per i soli generi alimentari.

