Manette al ladro invisibile In otto mesi oltre 100 colpi

L'INDAGINEVENEZIA Se alla sera, prima di andare a letto, non avete l'abitudine di dare un giro di chiave per chiudere la porta blindata, potrebbe essere entrato anche in casa vostra. E soprattutto potreste non esservene accorti. Perché Koba Korsantia, 42enne georgiano, è un ladro (quasi) invisibile. La polizia, dopo mesi di indagini, è riuscita ad arrestarlo, eseguendo un'ordinanza cautelare firmata dal gip lagunare Gilberto Stigliano Messuti per 14 casi accertati tra furto e ricettazione. Secondo gli investigatori del commissariato di...