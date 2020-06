L'INCHIESTA

MILANO Il 3 marzo in provincia di Bergamo ci sono già 423 contagiati ufficiali, 58 a Nembro e 26 ad Alzano. Chiudere tutto e decretare zona rossa sembra imminente. Ma alla fine non succede nulla e i morti saranno così tanti che serviranno i camion per portarli via. Chi ha deciso, nonostante l'epidemia dilagante, di non sigillare il territorio? È un filone dell'inchiesta aperta dalla procura di Bergamo, che dopo aver convocato il governatore lombardo Fontana e l'assessore Gallera ora ascolta premier e ministri.

COMPETENZE

Domani il procuratore facente funzione Maria Crisina Rota ascolterà come persone informate sui fatti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. Stando alle informazioni in suo possesso, il pm ha affermato che la zona rossa era di competenza del governo. «Riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza. Non sono affatto preoccupato, non è arroganza, non è sicumera. Non commento le parole del procuratore: ci confronteremo venerdì, in piena serenità», dice Conte parlando fuori da Palazzo Chigi. «Tutte le indagini ben vengano: i cittadini hanno diritto di conoscere e noi di rispondere in tutte le sedi istituzionali. Non spetta al presidente del Consiglio un commento, è un'iniziativa parlamentare. Il mio è un atteggiamento sereno di chi ha agito in scienza e coscienza: abbiamo cercato di fare tutto il possibile». Il procuratore Rota, con i pm Paolo Mandurino e Silvia Marchina più un paio di fidati investigatori, è a Roma e ieri ha sentito il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. È lui che, il 4 marzo, ha spiegato come la Val Seriana, epicentro del focolaio bergamasco, fosse sotto osservazione da parte dei virologi, i quali valutavano «l'opportunità di estendere la zona rossa». Toccherà poi al consulente del governo Walter Ricciardi e probabilmente a qualche altro tecnico. Dopo la versione degli esperti, che in questi mesi hanno lavorato in prima linea con l'esecutivo, saranno ascoltati Speranza e Lamorgese: i rispettivi ministeri sottolineano che ci sarà la massima collaborazione con la magistratura e verranno forniti tutti gli elementi per chiarire i passaggi politici che hanno portato, lo scorso 7 marzo, alla decisione di non isolare i comuni di Alzano e Nembro. Concluderà la serie di audizioni quella del premier Conte, che peraltro ai primi di aprile aveva già espresso il suo parere sulla questione, facendo notare che il «governatore della Lombardia poteva assumere in autonomia ordinanze più restrittive» e che non gli è stato «impedito di farlo, altri governatori lo hanno fatto. Non voglio imputare o scaricare responsabilità». Il governatore Fontana aveva tutti gli strumenti per istituire autonomamente la zona rossa, sostiene il premier, «come previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n.833» che dispone: «In materia di igiene e sanità pubblica» possono essere «emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale». Dell'isolamento della Val Seriana, che ha creato parecchia tensione tra il governo e la Lombardia, ne ha parlato il 3 marzo il comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, che riteneva necessario blindare il focolaio. Il giorno dopo Conte ha chiesto un approfondimento e il 5 marzo Brusaferro ha dato suo parere: era sufficiente isolare Alzano e Nembro. Ma non se ne è fatto nulla, perché il 7 marzo è stato firmato il decreto che ha decretato zona rossa tutta la Lombardia.

LE DENUNCE

Ieri intanto a Bergamo sono state consegnate alla magistratura le prime cinquanta denunce - e sono solo le prime, annunciano - dei parenti delle vittime del virus. Molte sono un'accusa per il disastro causato dalla mancata zona rossa. «Quindici giorni di assoluta inerzia che hanno permesso al focolaio della media Valle Seriana di espandersi liberamente e in modo incontrollato, diventando un incendio di proporzioni devastanti», si legge. «È evidente, è incontestabile, è un obbligo morale e giuridico stabilire - scrivono i parenti delle vittime - quali responsabilità vi siano state in una gestione della pandemia che ha provocato una strage, che ha causato migliaia di morti che reclamano verità e giustizia e prima ancora chiarezza». Per il fondatore del comitato Noi denunceremo Luca Fusco, «ci sono responsabilità politiche. Se ci fosse stata la chiusura tempestiva della zona rossa nella provincia di Bergamo forse non avremmo dovuto chiudere tutta la Lombardia. E probabilmente avremmo evitato il lockdown italiano».

Claudia Guasco

