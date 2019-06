«Mancano politiche al passo con la tecnologia ma per la competitività servono regole certe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NORMEROMA Accompagnare la crescita significa anche questo: tracciare un quadro legislativo che abbia lo stesso passo possibilmente della tecnologia e sia perfino capace di anticipare trasformazioni cruciali come quelle obbligate del settore energetico. Soltanto così si attiva quel circolo virtuoso che, visto da Claudio Descalzi, può alimentare gli investimenti in tecnologia e dunque spingere la crescita, non soltanto quella energetica. A patto però che non si cambino continuamente le carte in tavola per settori come quello farmaceutico...