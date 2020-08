Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, si sta discutendo di ripartenza e di nuove regole per la scuola e per l'avvio del prossimo anno scolastico. Come riapriranno gli istituti il 14 settembre?

«La data del 14 settembre rappresenta un obiettivo molto importante, per tutti. Dobbiamo riaprire le scuole e ci stiamo impegnando tutti per questo. Ma purtroppo siamo in ritardo: ad oggi abbiamo ancora tante incognite da risolvere».

Quali?

«Per poter aprire una scuola, in sicurezza come previsto dalle norme anti-Covid, servono nuovi spazi per le aule troppo strette e i nuovi arredi necessari. E quindi anche i docenti in più. Si tratta di tre aspetti fondamentali, che devono essere garantiti tutti e tre».

Non ci sono?

«No, non ancora. Purtroppo rischiamo di non arrivare pronti alla data di riapertura delle lezioni in presenza».

Quando arriverà il personale scolastico nelle scuole?

«Non lo sappiamo ancora, non ci sono risposte su questo aspetto: devono arrivare nuovi docenti necessari per la didattica e un maggior numero di personale Ata, necessario per la pulizia, la vigilanza e per l'organizzazione. Se apriamo nuove aule e nuovi ingressi, anche per garantire le giuste modalità di spostamento all'interno dell'istituto, il personale aggiuntivo è indispensabile. Ma se non sappiamo quante persone arriveranno e quando, è impossibile programmare».

Quante nuove aule servono?

«Abbiamo fatto una stima generale di circa 20mila classi da sistemare: non sono poche».

Quante scuole sono in difficoltà?

«Probabilmente ogni scuola avrà situazioni critiche da risolvere».

Che significa?

«Vuol dire che in circa 20mila aule non può essere rispettato il distanziamento e che, ad oggi, non sono ancora stati trovati nuovi spazi per compensare questa mancanza. O troviamo ambienti più spaziosi oppure dovremmo adottare soluzioni tampone».

Ad esempio?

«Nelle situazioni in cui non sarà possibile garantire il distanziamento, per mancanza di spazi alternativi, gli studenti dovranno indossare la mascherina anche al banco. Ma si tratta di una soluzione temporanea».

Non può durare tutto l'anno?

«No, è una soluzione momentanea. Concessa solo per un periodo di tempo limitato. La soluzione va comunque trovata in tempi brevi, la regola del distanziamento resta fondamentale».

Quindi come si procederà?

«Se il limite di tempo massimo per trovare lo spazio necessario è di due settimane, ad esempio, significa che da ottobre non potremo più accogliere gli studenti in classe. A quel punto i dirigenti scolastici, evidentemente in difficoltà, saranno costretti a riattivare la didattica a distanza».

Per molti sarà un problema.

«Sì ma è ovvio che non ci sono alternative possibili, rispettiamo le norme e le regole che vengono date quindi non abbiamo altre soluzioni. Se lo spazio non c'è che cosa dobbiamo fare? Portiamo le classi sovraffollate sulla didattica online».

Chi si deve occupare del reperimento delle aule aggiuntive?

«Gli enti locali, sono loro che devono trovare ambienti aggiuntivi».

Stanno collaborando?

«Diciamo che in molti casi non ce la fanno».

Dove sono i problemi peggiori?

«Orientativamente i problemi maggiori si registrano nelle regioni nel Centro-Sud, dove le scuole hanno maggiori problemi di edilizia, ma anche nelle grandi città, compresa Roma ad esempio. Ma comunque è un problema che si sta verificando a macchia di leopardo in tutta Italia. Non è semplice, come potrebbe invece sembrare, trovare spazi disponibili in musei o teatri. Quanti ce ne devono essere in una città per rispondere alle esigenze di tutte le scuole presenti?».

Si è parlato di affittare spazi privati?

«Sono stati stanziati dei fondi per prendere in affitto i locali anche dai privati e per l'acquisto, il noleggio o il leasing di strutture temporanee. Ma difficilmente si farà in tempo per il 14 settembre. E' uscito in gazzetta ufficiale a metà agosto: serviranno settimane per far sì che arrivino i soldi e si proceda con noleggio o acquisti».

L.Loi.

