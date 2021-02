IL CASO

TREVISO Alle 9 di un tranquillo sabato mattina a Castello di Godego un papà strangola il figlio di due anni credendolo malato. Dodici ore dopo, scatta l'allarme a Vidor: una mamma di 31 anni, in cura per depressione, si getta dal ponte con in braccio il suo piccolo di un anno e mezzo. Lei muore sul colpo, il bimbo miracolosamente si salva. Due immani tragedie familiari che hanno squarciato la provincia di Treviso. E che «impongono profonde riflessioni sull'equilibrio psicologico di famiglie sempre più fragili», come dice il direttore generale dell'Usl di Treviso Francesco Benazzi.

IL VOLO

Nella tragedia di Vidor la luce è arrivata ieri dall'ospedale di Treviso dove nella notte era stato portato il bambino rimasto vivo dopo il volo di circa quindici metri. Per lui solo una frattura. «Nel momento della fine, dopo la tremenda decisione di gettarsi nel baratro, Margherita ha voluto proteggere il suo piccino. Il suo corpo gli ha fatto da scudo e il miracolo ha permesso che il bimbo si salvasse». Questa l'unica luce nell'immenso orrore suscitato dalla morte di una giovane mamma: Margherita Bandiera, sabato sera si è gettata dal ponte di Vidor, sul Piave, stringendo al petto il suo bimbo. Una tragedia che ha sconvolto il paese di Fanzolo, dove la donna viveva con il marito Cristian, e la comunità di Caerano San Marco dove era cresciuta. Aveva compiuto 31 anni a ottobre, nel 2019 si era sposata e nel luglio dello stesso anno aveva partorito. Nella vita di Margherita era però entrata da diversi anni l'ombra della depressione. Il male oscuro che cova anche quando all'apparenza tutto sembra andare per il meglio. Né le terapie né l'arrivo del bambino l'avevano cancellato. «Nessuno poteva immaginare che mettesse in pericolo il bimbo. Siamo devastati» si è limitata a far sapere la famiglia del marito, chiusa nel dolore. Alcuni amici l'avevano incontrata poche ore prima della tragedia, ma nemmeno con loro ha dato segni che potessero far pensare all'imminente dramma.

I SOCCORSI

«Nella notte il bambino è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre una piccola frattura agli arti inferiori continua il dg Benazzi C'era inoltre preoccupazione per un edema e per il trauma cranico subito nella caduta, ma fortunatamente possiamo dire che il piccolo è fuori pericolo. Quanto successo ha però del miracoloso, soprattutto perché il volo pare essere avvenuto da una quindicina di metri, davvero molti. Determinante per la sua sopravvivenza, dunque, è probabilmente stato il fatto che la madre, prima dell'impatto col suolo, abbia fatto scudo con il proprio corpo al bambino, attutendo così le conseguenze della caduta». Un elemento, quest'ultimo, che è già al centro delle indagini dei carabinieri che in queste ore puntano a ricostruire i contorni della vicenda, anche nell'ottica di verificare se la donna possa aver tentato in extremis di proteggere il figlio. Fin dalla tarda serata di sabato i carabinieri hanno ascoltato sia il marito che alcuni parenti per cercare di ricostruire gli ultimi momenti di vita della mamma.

«Quanto successo nelle scorse ore è purtroppo l'ennesimo episodio in cui una situazione di difficoltà personale si trasforma in una dramma - continua Benazzi e, in tal senso, il Covid non ha di certo aiutato. Inoltre, le conseguenze del lockdown e il difficile ruolo di genitore a volte possono portare a situazioni limite. Se guardiamo ai nostri dati, nel 2020 nell'Usl abbiamo ad esempio avuto molti più accessi del normale nei reparti di Psichiatria, soprattutto di nuove persone fragili e bisognose di aiuto. Finita l'epidemia, sul nostro territorio ci saranno tante persone con maggiori problemi a livello psicologico».

