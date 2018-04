Mamma prepara il ragù, la figlia vegana: ti uccido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMODENA Le liti fra carnivori e vegani passano spesso il limite dei toni urbani, ma possono diventare addirittura esplosive quando scoppiano fra le mura domestiche, in convivenze più o meno forzate. E possono risolversi in minacce e denunce, come successo a Modena dove un confronto un po' troppo acceso fra una madre e una figlia è finito davanti al giudice.LA RICETTANello stesso appartamento, infatti, abitano una orgogliosa esponente della tradizione culinaria emiliana e una figlia vegana. La donna, di 68 anni, è quella che da queste...