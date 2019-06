Mamma invalida, Salvini: Halyna può stare in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAMANSUÈ (TREVISO) Si è appellato al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lui è Luigi dal Do', residente a Mansuè in provincia di Treviso: perché la sua compagna Natalya, una donna ucraina di 55 anni, invalida grave in seguito ad un incidente stradale, rischia di restare priva della figlia che l'accudisce. Halyna, questo il nome della giovane, ha esaurito anche l'ultimo permesso di 3 mesi concessole per stare in Italia. Deve rientrare in Ucraina. Senza di lei la situazione dell'invalida rischia di precipitare. Così Luigi Dal Bo'...