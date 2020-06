LA DECISIONE

BRESCIA Da sei anni e 8 mesi a quattro anni.

«Anche quattro anni sono troppi. Una condanna ingiusta e ingiustificata. Hanno processato e condannato Felice Maniero e non Luca Mori» - ha commentato l'ex boss della mala del Brenta. E invece è una condanna pesante, ma non pesantissima come avrebbe potuto essere per Felice Maniero, imputato a Brescia per maltrattamenti in famiglia. Il pubblico ministero Lorena Ghibaudo infatti aveva chiesto 6 anni e 8 mesi, mentre il Tribunale presieduto da Roberto Spanò ha fatto uno sconto di 2 anni e 8 mesi che si spiega con la derubricazione di un reato.

LA DECISIONE

Secondo il pubblico ministero, infatti, Felice Maniero si era reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna di una vita, Marta Bisello, anche nel periodo in cui era già in carcere visto che aveva minacciato i figli affinché convincessero la Bisello a ritrattare le accuse contro di lui. Secondo il Tribunale di Brescia invece, se di sicuro si deve parlare di maltrattamenti nel periodo in cui Maniero abitava con la Bisello e la figlia, si deve invece parlare solo di intralcio alla giustizia nel secondo periodo, quando era già in carcere. Da qui lo sconto di pena di due anni e 8 mesi. Tutto merito del suo avvocato difensore, Luca Broli, il quale ha convinto il Tribunale della bontà della sua tesi difensiva, e non certo di Maniero che fino all'ultimo ha fatto di tutto per portarsi a casa una condanna più pesante. Un paio di settimane fa infatti aveva chiesto la ricusazione proprio del presidente del Tribunale, Roberto Spanò, salvo decidere di spedirgli un paio di giorni fa un telegramma per chiedere scusa.

L'ULTIMO COLPO DI SCENA

Poi ieri l'ultima mattana, quando aveva annunciato di non voler presenziare alla lettura della sentenza per motivi di salute. Spanò ha sospeso l'udienza ed ha ordinato un'immediata visita nel carcere di Voghera da parte di uno psichiatra il quale ha sentenziato che Maniero poteva tranquillamente presentarsi in videoconferenza con il Tribunale di Brescia. E così alle 13 in punto di ieri il presidente Spanò ha letto la sentenza di condanna. Condanna che Felice Maniero dovrà tutta scontare in carcere, a meno che non trovi il modo di farsi ospitare da qualcuno. Se avesse un appartamento dove stare, infatti, allora è molto probabile che gli verrebbero concessi i domiciliari per quei 3 anni e rotti che gli mancano visto che ha già scontato quasi 8 mesi. È quel che chiederà il suo avvocato difensore, deciso a tirarlo fuori di galera, presentando appello contro la sentenza e, prima ancora, richiesta di arresti domiciliari. Ma per adesso questa è una probabilità vaga dal momento che il boss dichiara di essere povero in canna e di non avere il becco di un quattrino per pagarsi un affitto. Nemmeno di un monolocale. Il che è paradossale per uno che ha avuto per le mani decine di milioni di euro. In attesa che Maniero trovi il modo di saltare questo ostacolo - si tratta solo di stabilire quanto gli ci vorrà - per adesso scende il sipario anche su quest'ultima vicenda che riguarda il bandito più famoso del Nordest, l'uomo che ha messo in piedi tra il 1980 e il 1995 la banda più numerosa, più ricca e più feroce che sia mai esistita nel Nord Italia.

LA SCELTA DI COLLABORARE

Una banda che lo stesso Felice Maniero ha smantellato nel 1995, quando ha deciso di saltare la barricata e diventare collaboratore di giustizia. Una scelta maturata durante la latitanza dopo l'evasione dal carcere due Palazzi di Padova. In un incontro con i suoi fedelissimi, a pochi giorni di distanza da quel 14 giugno 1994 che segnò una delle pagine più brutte per lo Stato, Maniero aveva confessato: «So io che cosa devo fare se mi catturano». Del resto un intero esercito di polizia e carabinieri, guardia di finanza e servizi segreti si era messo alla caccia di quello che era diventato il pericolo pubblico numero uno, l'uomo che era riuscito a fuggire da un carcere di massima sicurezza senza sparare un colpo. E dopo quattro mesi ecco l'arresto, a Torino, e l'inizio del pentimento, che si era concluso il 15 marzo 1995 con l'arresto di 400 soldati della banda. Dal 1995 e fino al 2016 le comparsate di Maniero non erano state molte, se non in Tribunale per accusare i suoi ex soldati. Nel frattempo l'uomo si era messo a fare l'imprenditore e solo nel 2016 aveva fatto di nuovo parlare di sé quando si era presentato in Procura a Venezia per denunciare il cognato, Riccardo Di Cicco, colpevole di aver fatto sparire 33 miliardi di lire del tesoro di Maniero, una vicenda che aveva avvelenato i rapporti con la sorella e con la mamma, Lucia Carrain. Ma anche con Marta Bisello, che era contraria a questa iniziativa di Maniero. E così erano cominciati gli screzi in famiglia, che poi erano diventati schiaffi e umiliazioni. Fino all'arresto, nell'ottobre dello scorso anno e la condanna di ieri a 4 anni di reclusione.

Maurizio Dianese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA