MALTEMPOVENEZIA Previsioni nere. Anche 2 centimetri in più della marea da 156 registrata alle 15 del 29 ottobre dell'anno scorso, con un escalation che, come lo spread, ha fatto impennare il picco previsto per le 23 di stasera dai 140 di partenza nel primo pomeriggio di ieri a 145, quindi a 155, fino, appunto, a 158 centimetri, anche se il dato ufficiale è stato attestato a 155. Ma anche stamane e domattina per Venezia non andrà tanto meglio. E così, ieri sera, la Prefettura ha disposto la chiusura oggi e domani dei nidi e delle scuole...