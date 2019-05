CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALTEMPOUn'altra giornata di paura e disagi quella di ieri per il Bellunese, dove è ancora troppo vivo l'incubo della tempesta Vaia del 29 ottobre 2018. Il vento e la neve della perturbazione artica non hanno dato tregua. Era stato previsto nelle ore precedenti tanto da indurre il prefetto Francesco Esposito a ripristinare l'obbligo di pneumatici invernali o catene fino alla mezzanotte di lunedì. Ma non era stato messo in conto un nuovo blackout che ha tenuto al buio il paese di Tambre (300 utenze circa) per quasi tutta la giornata,...