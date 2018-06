CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALTEMPOTORINO «Abbiamo sentito un boato. Poi, all'improvviso, una bomba d'acqua e di detriti ci è piombata in casa. Siamo riusciti a scappare in tempo. Sembrava l'inferno». La raccontano così, dal centro allestito dalla Croce Rossa di Susa, gli sfollati di Bussoleno, costretti a lasciare le loro abitazioni a causa della frana che ieri si è abbattuta sul paese. Una colata di fango e detriti che ha coinvolto cinque case: sei le persone portate in salvo con l'elicottero dei vigili del fuoco, circa duecento quelle evacuate.«È un disastro -...