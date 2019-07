CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALTEMPOROMA Dai nubifragi alle trombe d'aria, dalle grandinate ai tornado fino ad anche alle valanghe e alle bufere di neve. Nel nostro paese gli eventi meteo estremi non sono più una rarità. Anzi, stanno diventando la norma. Secondo i dati raccolti dall'European Severe Weather Database (Eswd), l'anagrafe europea sul maltempo, in circa dieci anni i fenomeni atmosferici violenti si sono triplicati. Si è passati da un totale di 362 nel 2010 ai 1.042 nel 2018, quasi il 170% in più. Nel dettaglio rispetto a dieci anni fa le forti grandinate...