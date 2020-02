MALTEMPO

Niente pioggia e niente freddo. A fare paura è una tempesta dal nome innocuo, Ciara, capace però di far soffiare il vento fino a 204 chilometri all'ora e che sta flagellando il Nord Italia, soprattutto il Piemonte, la Valle d'Aosta e l'Alto Adige. E c'è anche una vittima: si tratta di una donna che è stata investita da pezzi di tetto di un'abitazione scoperchiata dalle forti raffiche di vento a Sondrio. La vittima, che aveva 77 anni, è stata soccorsa inizialmente dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari giunti sul posto con un elicottero e un'ambulanza, ma per lei ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Si trovava nell'aia, quando, attorno alle 9, è stata colpita dai pezzi della copertura di una vicina azienda, divelta appunto dalle violente raffiche di vento.

Diversi blackout hanno interessato l'Alto Adige, causando il blocco di numerosi ascensori a Bolzano, Merano e in Val Venosta. Secondo i gestori della rete elettrica il responsabile dei guasti sarebbe sempre il vento su una linea principale di alta tensione. Danni anche in Val d'Aosta, dove la tempesta Ciara ha provocato nella notte la caduta di alcuni alberi e la conseguente chiusura della strada regionale per Cogne, riaperta alle 8.15 di ieri.

Raffiche di vento hanno investito il ponente della Liguria provocando danni in provincia di Imperia e costringendo i vigili del fuoco a diversi interventi nel corso della notte, soprattutto sulla zona di Sanremo.

