MALTEMPO MOENA Un altro violento acquazzone misto a grandine si è abbattuto

MALTEMPOMOENA Un altro violento acquazzone misto a grandine si è abbattuto ieri pomeriggio su Moena e la Val di Fassa che martedì aveva visto l'esondazione del rio Costalunga proprio nel centro del paese ladino nella giornata di maltempo che aveva colpito il Trentino e l'Alto Adige. Un temporale così intenso in Trentino non si registrava da almeno 80 anni. «In due ore su Moena sono caduti oltre 130 millimetri di pioggia», ha detto Stefano De Vigili, dirigente generale del dipartimento Protezione civile. È ancora presto per la conta dei...