IL FOCUS

ROMA Nervi saldi. Maltempo e incidenti di percorso possono capitare. Il problema non è lo slittamento dell'arrivo delle 470 mila dosi di Pfizer-BioNTech con le quali, dopo l'avvio simbolico di domenica, dovrebbe partire la vera campagna di vaccinazione in Italia. Il commissario Domenico Arcuri aveva annunciato che le consegne sarebbero avvenute entro oggi, in realtà ieri ha corretto il tiro dicendo «entro il 31 dicembre». Più nel dettaglio: «La consegna, effettuata direttamente dalla Pfizer presso i primi 203 siti di somministrazione individuati dal commissario straordinario in accordo con le Regioni, proseguirà come comunicato da Pfizer, nella giornata del 30 dicembre - domani - e si concluderà il 31 dicembre».

FRENATA

Semmai questa piccola frenata dice altro, spiega quanto sia complicata l'operazione e come la strada verso la vaccinazione di massa possa essere accidentata. In sintesi: Pfizer si è impegnata a inviare le fiale a tutti i paesi dell'Unione europea; tra ieri e oggi dovevano arrivare in tutte le regioni italiane. Ma già ieri mattina è stato chiaro che c'erano dei problemi, visto che in Spagna è stata diffusa la notizia che, a causa di problemi tecnici, le consegne sarebbero slittate. In una nota ufficiale è stato scritto dal Ministero della Sanità iberico: «Pfizer segnala di essere stata informata questa notte, dal suo stabilimento di Puurs (Belgio), del ritardo nelle spedizioni in otto Paesi europei, compresa la Spagna, a causa di un problema nel processo di carico e spedizione». Il gruppo farmaceutico, successivamente, ha assicurato al ministero della Salute spagnolo che la situazione era risolta e che «la prossima consegna di vaccini avverrà con qualche ora di ritardo e giungerà in Spagna martedì 29 dicembre (cioè oggi)». A Madrid sono attese 350mila dosi. Questo stop, però, ha avuto una ricaduta anche sul nostro Paese che ne attende 470mila. Ieri sera spiegava l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato: «Le prossime forniture dovrebbero giungere in ritardo, ma è un problema causato dal maltempo che sta rendendo difficile i trasporti, posso capirlo. Noi, comunque, siamo riusciti a usare al meglio ogni fiala e, su indicazione dell'Aifa, invece di cinque dosi ne ricaviamo sei, grazie alla perizia dei nostri medici. In pratica, così abbiamo aumentato del 20 per cento le persone vaccinate». Dalla Liguria anche il presidente Giovanni Toti ha confermato il ritardo: «A causa della tempesta di neve, Pfizer consegnerà il 30 dicembre a Milano il 75 per cento delle dosi per la Liguria, che dovrebbero arrivare a Genova entro le 14, in modo da iniziare la vaccinazione allargata il 31 dicembre mattina nei 14 centri. Auspicavamo che le dosi arrivassero già in queste ore, evidentemente l'azienda non è stata in grado di garantire la consegna, mi auguro che non sia il preludio di altri disguidi».

INTOPPI

Problemi logistici, maltempo, neve: questo primo intoppo mostra come dipendere da un unico fornitore non aiuti a velocizzare la vaccinazione. A questo si aggiunge anche il fatto che si tratta di un prodotto molto delicato che, come noto, deve restare a una temperatura molto bassa, inferiore a meno 70 gradi. L'episodio avvenuto in Germania, in alcuni distretti, dove a causa di problemi alla catena del freddo che non è stata garantita, domenica sono andate sprecate un migliaio di dosi di vaccino è esemplificativo delle difficoltà che comporterà questa somministrazione di massa.

M.Ev.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA