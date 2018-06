Malori per 130 bambini, mense chiuse a Pescara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PESCARA Almeno 130, di cui 126 bambini iscritti in numerose scuole della città, le persone arrivate in pronto soccorso, a Pescara, da venerdì a ieri, in seguito a malori con sintomi da intossicazione alimentare. Escluso che si tratti di una forma virale, i primi accertamenti parlano di un'infezione di origine batterica, ma un quadro più chiaro si potrà avere stamattina. Intanto la Procura di Pescara ha aperto un fascicolo contro ignoti per fare chiarezza sulla vicenda. Al centro dell'attenzione il centro cottura che serve le mense...