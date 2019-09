Malori in mare, due annegati a Caorle e Sottomarina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Due malori, due morti in mare. I soccorsi sulle spiagge di Caorle e Sottomarina non sono bastati a strappare le vittime al loro tragico destino. Paolo Gasparotto, 52 anni, cuoco di Portogruaro, era arrivato ieri mattina presto alla Brussa di Caorle. Era entrato in acqua sul suo materassino, quando è stato colto da un malore. A lanciare l'allarme sono stati tre bagnanti, due donne e un uomo, che hanno notato il corpo galleggiare a pelo d'acqua. In spiaggio c'era anche un medico in pensione che ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato...