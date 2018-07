CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALORE IN OCEANO«UNA MASCHERAPERICOLOSA»FA CAUSA A DECATHLON Doveva essere una gita in barca prima del lavoro, ma Ranieri Paluselli, timpanista del Teatro Regio di Torino, nell'Oceano Indiano ha rischiato di morire. Ed ora punta il dito contro la Easybreath, la maschera facciale che aveva comprato qualche giorno prima di partire per l'Oman in un punto vendita Decathlon, nel Torinese. Il musicista 54enne ha diffidato la multinazionale e il 26 luglio è fissato un incontro per la mediazione. Nel mirino un modello innovativo che copre...