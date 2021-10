Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DRAMMA A LONDRAVENEZIA Quella foto di Armandino in braccio a papà Maurizio, con sullo sfondo il Penzo pazzo di gioia, è stata l'icona della promozione del Venezia di Prandelli in Serie A. Era il 2001, e il traguardo del massimo campionato (raggiunto per la seconda volta in tre anni, bis della straordinaria cavalcata del 98 targata Walter Novellino) era il coronamento di un'avventura iniziata 14 anni prima con il progetto arancioneroverde...