LA TRAGEDIA

PADOVA Immersa nella acque blu delle acque di Caprera a fianco del marito e della figlia sedicenne, alla scoperta dei fondali meravigliosi della Sardegna. Un sogno che si è tramutato in tragedia: Antonella Picello, nota commercialista 54enne di Padova, è morta durante l'immersione, sport di cui era espertissima: era sub dal 2000 insieme al marito Daniele Bellemo. Poi pian piano aveva coinvolto anche i figli Gianluca e Silvia, in particolare la più giovane, che ieri era con lei e il padre sott'acqua quando è avvenuta la tragedia. «Aveva bisogno di aria, probabilmente a seguito di un malore - racconta ancora sconvolto il marito - È risalita immediatamente con la guida, poi ha perso i sensi. Dovevamo rientrare domani (oggi, ndr)».

I SOCCORSI

I primi soccorsi, come raccontato dal marito, sono arrivati dagli amici che erano sott'acqua con lei: assieme alla guida sub l'hanno portata già priva di conoscenza sull'isolotto dei Monaci aspettando l'elicottero del 118, nel frattempo allertati dalla Guardia Costiera. Ogni tentativo di rianimare la donna si però rivelato inutile. È molto probabile che la subacquea sia stata colta da malore poco dopo aver iniziato l'immersione, ma sulla vicenda il magistrato di turno ha aperto un'inchiesta e non è ancora chiaro se il pm disporrà ulteriori accertamenti per escludere che si sia trattato, invece, di un incidente ed eventuali colpe. Intanto è stata sequestrata tutta l'attrezzatura utilizzata. La donna, molto nota in città anche per la sua attività di volontariato, aveva il suo studio di commercialista in pieno centro storico, ma insegnava anche Diritto alle superiori e ai ragazzi reclusi nel carcere di via Due Palazzi.

Marina Lucchin

