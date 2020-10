IL CASO

ROMA La notizia è ancora frammentaria, ma ha l'ufficialità del portavoce del presidente del Mali e la conferma italiana: due ostaggi sono stati liberati da militanti jihadisti. Si tratterebbe di padre Pier Luigi Maccalli e di Nicola Chiacchio, rapiti in Niger nel 2018. In questi mesi si è temuto per la loro sorte, fino ad aprile scorso quando un filmato di soli 24 secondi ha dimostrato che erano ancora vivi. Il video è stato fatto arrivare nella redazione di un giornale on-line Air Info Agadez. Era stato girato nel nord del paese. «Mi chiamo Pier Luigi Maccalli, di nazionalità italiana - è il breve audio -, oggi è il 24 marzo». «Mi chiamo Nicola Chiacchio», il secondo messaggio.

Il giornale riferisce che «come ulteriore prova di vita, era stato richiesto un fermo-immagine: i due uomini sono seduti uno di fianco all'altro. Maccalli a sinistra con gli occhiali scuri, la sua abituale barba bianca e folta, e un vestito tradizionale. Chiacchio, anche lui vestito tradizionalmente e con la barba lunga». Ibrahim Manzo Diallo, direttore del sito di informazione aveva dichiarato che i due erano stati «rapiti dallo stesso gruppo jihadista che aveva rapito Luca Tacchetto e la sua compagna canadese Edith Blais».

Il sequestro del prete è avvenuto il 18 settembre del 2018, nella parrocchia di Bomoanga, alla frontiera del Niger con il Burkina. Padre Pierluigi Maccalli, 59 anni, è un missionario della Società delle Missioni Africane. Sin dal primo momento si è capito che il suo sequestro era stato gestito da jihadisti. Originario della diocesi di Crema, già missionario in Costa d'Avorio per vari anni, padre Maccalli è sempre stato dedito all'evangelizzazione e alla promozione umana, si era speso anche per contrastare le pratiche cruente legate alle culture tradizionali, come la circoncisione e l'escissione delle donne. Il sequestro è avvenuto una settimana dopo il suo rientro da un periodo di vacanze in Italia. La Missione di Bomoanga è presente dagli anni 90 con un impegno di promozione e sviluppo attraverso le sue cellule di base o CSD (Comité de Solidarité et Developpement) nei villaggi vicini, afflitti da povertà endemica, problemi di salute e igiene, analfabetismo diffuso e carenza di strutture.

Nei giorni in cui è arrivato il video, il missionario indiano John Arokiya Dass aveva riferito che «il 7 settembre Gigi era rientrato a Niamey dalla vacanze in Italia e il 12 a Bomoanga dove, il giorno dopo, avevamo già programmato l'anno pastorale 2018-19. Domenica 16 settembre, di ritorno da una missione, io ho avuto una crisi di malaria e lui si è preso cura di me».

