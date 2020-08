MALAVITA ORGANIZZATA

VENEZIA Per anni si è prestato ad emettere numerose false fatture per importi considerevoli, mettendosi al servizio di esponenti dell'ndrangheta calabrese, dei quali si servì anche per riscuotere i crediti personali, vantati nei confronti di soggetti con cui aveva fatto affari e che non volevano pagarlo. Dalle carte dell'inchiesta Camaleonte esce il ritratto di un Adriano Biasion senza scrupoli, disposto ad ogni tipo di scorciatoia per risolvere i problemi economici, ma al tempo stesso con la lacrima facile, tanto da scoppiare a piangere di fronte alla pm antimafia Paola Tonini, nel dicembre del 2019, in un interrogatorio nel quale ha cercato di far passare di se stesso un'immagine diversa, meno compromessa, da persona debole che si è lasciata trascinare, senza reagire, in una cosa più grande di lui.

Il cinquantaciquenne imprenditore residente a Piove di Sacco, ora sotto processo a Venezia, è uno dei personaggi centrali dell'inchiesta sulle infiltrazioni della cosca Grande Aracri in Veneto. Assieme all'ex amico Leonardo Lovo, 47 anni, di Campagna Lupia, e al veneziano Federico Semenzato, costituisce secondo la Procura lo snodo locale dell'associazione criminale calabrese che, grazie al terzetto, e ad alcuni altri imprenditori veneti, in apparenza per bene, è riuscita a stringere i suoi tentacoli sul tessuto socio economico veneto. È il fenomeno dei presunti onesti che per paura, convenienza, potere, oppure soltanto per i schei si sono venduti ai boss, diventando loro complici: il più preoccupante emerso in tutte le recenti inchieste sulla criminalità organizzata a Nordest.

L'AMMISSIONE

Biasion, assistito dall'avvocato Fabio Crea, ha sostenuto ben quattro lunghi interrogatori durante le indagini, tra il marzo e il dicembre del 2019, nei quali ha insistito più volte per negare il ruolo di organizzatore delle attività illecite, riconoscendo al massimo quello di semplice partecipe. «Ho sbagliato», ha ammesso spiegando sostanzialmente di essersi fatto trascinare in brutte compagnie perché era travolto dai debiti e pressato dalle banche. L'imprenditore ha dichiarato di non aver saputo che il boss Sergio Bolognino (condannato al processo Aemilia a 19 anni di carcere) e i suoi uomini appartenessero alla ndrangheta: «Questi soldi da dove arrivavano non lo sapevo, più o meno pensavo che se li prelevavano con le schede...» Versione alla quale la Procura non ha mai creduto, tanto da chiedere per lui il processo con il ruolo di promotore di un'associazione per delinquere finalizzata all'emissione di false fatture e riciclaggio dei soldi della ndrangheta.

Il racconto di Biasion è stato nelle prime fasi particolarmente reticente, poi più ricco di particolari, ma sempre caratterizzato dallo stesso ritornello: quello della vittima dei debiti, trascinato sulla cattiva strada suo malgrado: «Ho lavorato una vita, nel 2000 mi sono fatto la casa e ora mi trovo coinvolto, mafioso... ho perso tutto». Ai pm ha indicato quali principali responsabili l'ex amico Lovo (con il quale sostiene di aver interrotto i rapporti dal 2015), e Semenzato, il manager veneziano che operava con la Sogeco, azienda specializzata nella produzione di macchinari ed attrezzature per il trasporto ferroviario (con clientela eccellente, tra cui le Ferrovie dello Stato), da lui indicato come l'imprenditore che più di tutti era immerso nel sistema delle false fatturazioni.

IL RACCONTO

Biasion ha riferito di aver conosciuto Bolognino nel 2006 in occasione di alcuni lavori edili in cantieri a Carmignano: il calabrese gli prestò del denaro, di fatto agganciandolo e facendolo diventare organico all'organizzazione, man mano che il debito aumentava e l'imprenditore non era in grado di restituirlo. «Avevo un po' paura, li ho sempre accontentati», ha dichiarato Biasion alla pm Tonini. «Sapevo che sono calabresi, gente un po' che quando lavorano loro nei cantieri i soldi li portano a casa sempre, con i loro modi... Sono gente che non ci mettono poco a farti del male, se vogliono».

Nelle oltre mille pagine di verbali, ha fatto riferimento a due persone di cui venne a sapere che erano state minacciate e picchiate, uno dei quali poi si suiciderà a causa delle difficoltà economiche. Aggiungendo, però, che i metodi utilizzati dai calabresi erano inizialmente miti: «Non vengono là e ti picchiano, vanno sempre col modo amico...» Di Bolognino ha riferito che si viaggiava sempre in auto lussuose e si presentava da solo a riscuotere: i suoi uomini lo aspettano in macchina.

All'inizio i rapporti con Bolognino sono soltanto relativi ai soldi che deve restituirgli (ad un certo punto lievitati a circa 190mila euro). Ma poi il boss scopre che Biasion si presta a fare false fatture per Giuseppe Di Rosa, di Camponogara, e gli chiede di emetterle anche per suo conto.

L'INCHIESTA AEMILIA

Dopo l'arresto di Bolognino, nel 2013 (nell'inchiesta Aemilia, a Bologna), nella gestione delle fatture false subentra il crotonese Giuseppe Giglio, oggi tra i principali pentiti che hanno consentito agli inquirenti di fare luce sulle attività criminali del clan, uscito dal processo con poco più di 7 anni di reclusione. E poi fa la sua comparsa Antonio Mangone, che si presenta per conto di Bolognino, mettendo subito in chiaro le cose: «Adriano, devi anche sistemare quel piccolo debito che hai con i miei paesani», gli comunica. Con lui, ha raccontato Biasion, gli affari loschi sono proseguiti. Non solo false fatture: l'imprenditore, infatti, fornisce a Mangone i nomi dei suoi creditori: «Ho un mucchio di crediti che vanto dai clienti, se riusciamo a recuperarli ti do quello che avanzano», gli propone. A volte lo accompagna da loro, in altre occasioni lascia che vada da solo a riscuotere per suo conto. «Ma non ho fatto estorsioni... non sono malato di soldi», ha provato a difendersi di fronte agli inquirenti.

LA CARTELLINA

Biasion è uno preciso ed ordinato: gli inquirenti hanno trovato una cartellina con nomi e cifre. Un lungo elenco di affari, di crediti e prestiti, di permute di immobili a saldo di debiti che la Procura ha utilizzato come riscontro a molti episodi finiti sotto accusa.

Il processo a Biasion e altri 34 imputati, che hanno scelto il rito abbreviato, andrà a sentenza entro l'autunno.

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA