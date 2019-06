Malato, un altro profugo sbarcato dalla Sea Watch

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A terra un altro profugo imbarcato sulla Sea Watch, la nave bloccata al largo di Lampedusa con 43 migranti a bordo. Anche in questo caso lo sbarco, effettuato dalla Guardia costiera, è dovuto al peggioramento delle condizioni di salute. Lo fa sapere la stessa organizzazione non governativa: «I naufraghi sono a bordo da 10 giorni. Il rispetto dell'interdizione all'ingresso in porto determina un penoso stillicidio». E sul caso Sea Watch e sulle politiche per l'immigrazione del ministro Matteo Salvini si dividono i neo coordinatori di Forza...