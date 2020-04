IL CASO

TREVISO Cattiva gestione, mancanza di trasparenza e dati contraddittori. Parte da Casa Fenzi a Conegliano la prima protesta in provincia di Treviso legata al coronavirus entrato nelle case di riposo. «Qualcuno dovrà risponderne legalmente» afferma Vittorio Zanette, presidente del comitato dei familiari degli ospiti della struttura per anziani. Non è escluso infatti che un esposto sia pronto per essere spedito in Procura, che al momento non ha ancora aperto alcuna indagine, come affermato ieri dal procuratore Michele Dalla Costa. Ma la tensione è alta, e pare che gli inquirenti si vedranno costretti a dare una risposta. D'altra parte i numeri parlano da soli. A ieri sono esattamente 100 gli anziani risultati positivi al Covid-19 sui 184 presenti nella struttura (89 sono asintomatici e 11 presentano sintomi lievi). In pratica quasi il 55% degli ospiti ha contratto il virus. E a questi si aggiungono anche 36 operatori, praticamente quasi un quarto dei 160 in servizio. Gli esiti dei controlli sono stati resi noti ieri dall'Usl, che ha fatto il punto anche sui morti: «I dati ufficiali evidenziano, ad ora, 7 decessi di pazienti con Covid specificano tre nella struttura e quattro ricoverati in ospedale».

Ma anche su questo fronte, il più doloroso, sembra esserci una diversità di vedute tra la casa di riposo e l'Usl. «Dall'1 al 15 aprile sono deceduti 25 ospiti ha messo nero su bianco Gianni Zorzetto, presidente del centro servizi un numero congruo, a giudizio dei medici della struttura, riconducibili a cause da Covid-19». Lo stesso presidente ha anche rivelato che la separazione tra gli ospiti positivi e negativi è scattata solo l'11 aprile. Sottolineando anche che in seguito due anziani sono mancati con sintomi simili a quella del Covid-19 nonostante fossero risultati negativi al test rapido. Numeri sui quali i familiari degli ospiti vogliono chiarezza su questo balletto di cifre, oltre a un cambio di passo riguardo alle difficoltà di comunicazione registrate fino a questo momento tra l'interno e l'esterno della struttura.

In Veneto già quattro procure, quelle di Rovigo, Verona, Vicenza e Padova, hanno aperto altrettante inchieste sulla diffusione del contagio da coronavirus nelle case di riposo. In molti casi si tratta di vere e proprie stragi, con un numero sempre crescente di ospiti che perde la vita per colpa del Covid-19. Uno dei casi più eclatanti riguarda Merlara, dove ieri si è registrata la vittima numero 29. E si tratta del primo caso accertato di coronavirus all'interno del centro servizi Scarmignan. Venerdì pomeriggio i carabinieri del Nas avevano fatto un'ispezione nel pensionato di via Roma. Neanche il tempo di terminare il blitz che in casa di riposo è morta Ornella Folcato, 85 anni di Castelbaldo. Era stato proprio l'esito positivo del suo tampone a scaraventare il pensionato nell'incubo coronavirus, domenica 8 marzo.

«Il ministro della Salute commissari la Regione per la gestione delle case di riposo». Non usano mezze misure i deputati veneto Diego Zardini e Alessia Rotta, preoccupati per il moltiplicarsi del numero di focolai di coronavirus e di decessi nelle case di riposo del Veneto. «È un'emergenza nell'emergenza - affermano - Nel veronese ci sono case di riposo dove in pochi giorni la metà degli ospiti è morta. In questi luoghi temiamo che il virus si stia diffondendo in maniera incontrollata». I casi che destano maggiore preoccupazione sono gli istituti di Villa Bartolomea (36 decessi su 68 pazienti), Sommacampagna (15 decessi su 70 pazienti), Lazise, Legnago, Pescantina e in molte altre strutture della provincia dove alte percentuali di operatori sono contagiati. In un bollettino del 14 aprile la Regione ha comunicato il decesso di 110 ospiti e 464 Covid-positivi con una letalità del 19,2%. «Chiediamo l'intervento del governo - concludono - chiediamo l'invio immediato di ispettori».

