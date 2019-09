Malato di Sla scrive al Papa: «Morire è l'unica scelta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVENEZIA «Ho riflettuto sulle parole di Papa Francesco e da cattolico praticante penso che l'eutanasia o il suicidio assistito non sia una via di comodo, ma è l'unica scelta». Gianfranco Bastianello, 63 anni e malato di Sla dall'età di 14, ha scritto una lettera aperta al Santo Padre - della quale ha dato notizia Il Gazzettino - sottolineando che «quando il dolore fisico ti fa urlare ma non puoi perchè non hai voce e il dolore resta facendoti impazzire. Caro Papa Francesco allora comprendi che c'è un'unica via d'uscita,...