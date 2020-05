IL BILANCIO

VENEZIA I malati in Italia scendono sotto la soglia dei centomila. Anche in Veneto prosegue il percorso positivo che ha visto ieri un'ulteriore riduzione dei positivi che si fermano a 7.209 (-91), delle persone in isolamento domiciliare ora 6.779 (-51) e dei ricoverati in area non critica a quota 943 (-6). Anche le terapie intensive sono andate sono i 100, precisamente 99 ieri mattina, per poi tornare nella rilevazione del pomeriggio a 101 ricoverati, lo stesso numero del giorno precedente. Sempre in Veneto i guariti sono 9.631 (+114) e le vittime 1.539, quindi 16 in più in 24 ore. Continua intenso anche il lavoro dei tamponi che registrano un incremento di 5mila test per complessivi 383.442. Numeri positivi pure in Friuli Venezia Giulia dove i casi accertati di coronavirus sono 3.076, con un incremento di 4 unità in 24 ore. I totalmente guariti sono 1.593, mentre i decessi sono 2 in più rispetto al giorno precedente, che portano a 299 il numero complessivo di morti da Covid-19.

In Italia, invece, a fronte di 195 nuovi decessi per complessive 29.079 vittime, ci sono stati 1.225 dimessi che fanno salire a 82.879 le persone guarite. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 99.980, quindi per la prima volta dopo settimane questo dato scende sotto quota 100.000.

E se la furia di malati e lutti sembra essersi placata a sottolineare, se mai ce ne fosse bisogno, la drammaticità di quanto accaduto sono i confronti con lo scorso anno. Nel mese di marzo 2020 si registra in Italia il 49,4% di decessi in più rispetto al marzo 2019. A rivelarlo è il rapporto Istat sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità, redatto insieme all'Istituto Superiore di Sanità, su un campione di 6.866 Comuni, l'87% dei 7.904 complessivi. I morti dal 21 febbraio, giorno del primo decesso da coronavirus, quello del 77enne di Vo' Adriano Trevisan, fino al 31 marzo, sono infatti passati dai 65.592 (media del periodo 2015-2019) ai 90.946 nel 2020. Quindi ci sono stati 25.354 morti in più e di questi il 54% è costituito da persone positive al virus. Il 91% dell'eccesso di mortalità si concentra comunque nelle aree ad alta diffusione dell'epidemia: 3.271 comuni in 37 province del Nord Italia a cui si sommano Pesaro e Urbino. All'interno di questo raggruppamento le province più colpite dall'epidemia hanno pagato un prezzo altissimo in vite umane con incrementi percentuali dei decessi a tre cifre: Bergamo (568%), Cremona (391%), Lodi (371%), Brescia (291%), Piacenza (264%), Parma (208%), Lecco (174%), Pavia (133%), Mantova (122%), Pesaro e Urbino (120%).

Intanto ieri c'è stato il rientro al lavoro per 4 milioni di persone, delle quali 1,2 milioni nella sola regione del Veneto. Un banco di prova importante per vedere se si può riprendere un'attività senza far ripartire il contagio in modo violento. I governatori del Veneto Luca Zaia e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sono stati chiari, se sul fronte sanitario la situazione si complica nuovamente si ritornerà al lockdown. Il parametro per calcolare la tenuta è il numero dei ricoverati e dei pazienti che finiscono in terapia intensiva. Un paio di settimane dovrebbero essere il tempo necessario per stabilire se le soluzioni adottate vanno bene e sono sufficienti. Certo a fare da discriminante sarà il rispetto delle norme che vanno dall'utilizzo della mascherina e dei guanti al distanziamento tra persone.

