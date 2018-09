Malata grave contagiata da legionella in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀ ROVIGO Un caso di legionella anche in Veneto, a Rovigo, in una paziente sessantenne ricoverata nel reparto di oncologia dell'ospedale cittadino. Mentre nella vicina Lombardia si devono ancora delineare i contorni dell'epidemia di polmonite da legionella, che ha colpito prima la Bassa bresciana, poi anche la provincia di Mantova ed alcuni comuni della provincia di Cremona, con 235 casi in meno di due settimane, la più ampia mai registrata in Italia, un nuovo caso, che al momento sembrerebbe isolato, si affaccia in un altro territorio...