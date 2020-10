IL BOLLETTINO

VENEZIA Ieri ore convulse all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove una giovane malata di Covid ha messo al mondo un bimbo. La donna, alla 33esima settimana di gestazione, è arrivata in condizioni di grave rischio, alle prese con una forte insufficienza respiratoria. Ricoverata inizialmente nel reparto di Pneumologia, la paziente è stata ventilata per molte ore fino a quando, in tarda mattinata, è stata preparata per un parto cesareo che è avvenuto in anestesia generale nel reparto di Rianimazione. Il neonato è venuto alla luce attorno alle 13.30. L'intervento è andato bene e il bambino si trova ora in una culla speciale: nei prossimi giorni verrà sottoposto agli esami per verificare l'eventuale contagio. La mamma è invece rimasta in Rianimazione, dove resterà ricoverata per almeno un paio di giorni e monitorata di continuo.

IN VENETO

L'episodio ha movimentato una giornata segnata in Veneto da altri 396 casi, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 29.574 contagiati, di cui 4.857 attualmente positivi. I ricoverati salgono a 26 in Terapia intensiva e a 296 in area non critica, mentre restano 34 nelle strutture intermedie, di cui complessivamente 259 non si sono ancora negativizzati. Le persone in isolamento domiciliare crescono a quota 10.417, ma quelle con sintomi scendono a 155 unità. Altri 2 morti portano il totale a 2.202.

ALUNNI E GIOCATORI

Spicca la situazione di Treviso: con 78 nuove infezioni, i soggetti attualmente positivi sono 1.089. Fari puntati sulle scuole: solo ieri è scattato l'isolamento per 5 sezioni, dopo che 7 alunni sono risultati contagiati. Pur con numeri più piccoli, Belluno segnala una variazione giornaliera di 38 casi. Tra gli infetti ci sono 4 giocatori dell'Hafro Cortina, squadra di hockey sul ghiaccio che stasera salterà la prima partita casalinga della stagione, nel torneo internazionale Alps hockey league, fra Italia, Austria e Slovenia.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Intanto in Friuli Venezia Giulia sono 72 i nuovi contagi, per cui il bilancio si allunga a 5.034, di cui 966 attualmente positivi. Con il ricovero di un 81enne, salgono a 6 i pazienti intubati, mentre l'ospedalizzazione di due persone di 64 e 76 anni porta a 26 il numero dei ricoverati in altri reparti. Decessi fermi a 355.

