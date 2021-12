L'EVENTO

VENEZIA Giovanni Malagò ci ride un po' su, quando assicura che ha preparato la sciolina per andare più veloce. Ma per il presidente del Comitato olimpico nazionale c'è poco da scherzare, pensando al cronoprogramma di Milano Cortina 2026: «È una corsa contro il tempo e ho il dovere di dirlo», afferma a Venezia, durante la presentazione del programma culturale dei Giochi Invernali 2026. Ma anche il governatore Luca Zaia è in fibrillazione: «Bisogna correre con le infrastrutture, perché la variante di Longarone vedrà la luce fino in fondo, mentre ho qualche dubbio che quella di Cortina arrivi fino in fondo».

In un Palazzo Grandi Stazioni che è già una bolla olimpica (accesso con Green pass più tampone rapido sul posto, il sindaco cortinese Gianpietro Ghedina assente in quanto positivo), la squadra della candidatura si riunisce per fare il punto della situazione, dopo che da giorni Malagò va lamentando ritardi governativi sulla tabella di marcia. Spiega il numero uno del Coni: «Abbiamo un masterplan che, malgrado strattonature da varie parti, più o meno legittime, è rimasto praticamente inalterato per rispetto alla credibilità del progetto e perché non sarebbe stato giusto far venir meno la fiducia che era stata data da qualche territorio per avere competizioni olimpiche. Cos'è successo? È molto semplice: ho il dovere di dire, avendo un'interlocuzione costante e quotidiana con il Cio, che la costituzione dell'Agenzia, che rappresenta la parte pubblica mentre la Fondazione è il comitato organizzatore degli eventi, è partita circa 19 mesi dopo la data in cui abbiamo vinto».

Era giugno del 2019, ora siamo a dicembre del 2021. «Sappiamo bene che ci sono stati un passaggio di governo e tutta una serie di situazioni di carattere burocratico concede Malagò però è l'Agenzia che sovrintende alla regìa delle opere. Eppure non è un problema finanziario, perché sono stati stanziati i fondi: è semplicemente un problema di mettere a terra i progetti. Comunque sono molto felice che siamo finiti anche nel corridoio del Pnrr, perché questo aiuta sotto il profilo temporale». Il ministro Dario Franceschini è fiducioso: «Ricordo il dibattito prima dell'Expo 2015, quando c'era la tesi che non ce l'avremmo fatta. Invece ce l'abbiamo fatta bene a rispettare i tempi e a organizzare un bell'evento. Sono sicuro che sarà così anche questa volta. Naturalmente dobbiamo impegnarci tutti».

Sul fronte delle infrastrutture, Zaia vuole stringere sulle due varianti dell'Alemagna («Longarone e Cortina sono finanziate con 600 milioni di euro»), anche se teme che per il 2026 la seconda verrà «solo impostata». Quanto alle opere sportive, al momento i riflettori sono puntati sull'impianto di bob, con le polemiche per la spesa di 61 milioni di euro. «Il 21 dicembre annuncia il governatore il presidente della Federazione bob Ivo Ferriani verrà in Veneto a spiegare cosa rappresenta questa disciplina e cosa intendiamo fare con una pista che sarà meno impattante, più corta, di caratura paralimpica e che si candiderà a tutti gli eventi internazionali. Pochi praticanti? Sarebbe come dire che bisognava chiudere tutto sull'Altopiano di Asiago perché c'era solo l'olimpionico Enrico Fabris che sapeva pattinare...».

