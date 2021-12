LA NUOVA MALA

VENEZIA Cinquanta minuti. A tanto (o a poco) ammonta il ritardo con cui la Procura antimafia di Venezia ha depositato ricorso contro il mancato riconoscimento dell'articolo 416 bis (associazione mafiosa) alla cosiddetta nuova Mala del Brenta. I termini scadevano alle 12 del 29 novembre, un giorno prima della retata all'alba che aveva portato all'esecuzione di misure cautelari a carico di 39 persone, e gli inquirenti pare avessero deciso di depositare il ricorso all'ultimo per evitare fughe di notizie e anche il pericolo di fuga di alcune persone che poi sono state portate in carcere. Sfortunatamente, però, quel giorno la cancelleria chiudeva un'ora prima dell'orario che si riteneva fosse in vigore e così la richiesta, pur depositata, è stata ritenuta dal Tribunale del riesame tardiva e quindi non è stata discussa nel merito.

Il giorno della conferenza stampa, il primo dicembre scorso, il Procuratore antimafia aveva detto così: «L'ordinanza del Gip riconosce la pericolosità del gruppo, ma ritiene che sia riconducibile ad un'associazione che usa metodi mafiosi, più che a un controllo totale del territorio - aveva spiegato in conferenza stampa -. Su questo aspetto faremo degli approfondimenti».

Approfondimenti che erano già stati fatti, ma che purtroppo non erano andati a buon fine per un vizio formale.

L'IMPUTAZIONE

Tuttavia, il diniego dell'etichetta di associazione mafiosa in una misura cautelare non significa la caduta del capo d'imputazione, per cui la Procura con molta probabilità manterrà l'imputazione in vista della richiesta di rinvio a giudizio, che sarà formulata al termine della fase delle indagini preliminari. Il discrimine sarà in quel momento e con un giudice diverso da quello che aveva firmato l'ordinanza.

Per il giudice per le indagini preliminari Barbara Lancieri quella messa sotto scacco dall'operazione Papillon dei carabinieri del primo dicembre sarebbe un'associazione a delinquere con l'aggravante del metodo mafioso. Pur concordando con le conclusioni della Procura sulla pericolosità del gruppo, il giudice ha espresso dubbi sulla reale capacità di controllare il territorio con la forza dell'intimidazione, che è poi la caratteristica tipica di un'associazione mafiosa. Quella che per il gip non avrebbe la nuova Mala, infiacchita dall'età avanzata di molti dei suoi uomini, tornati sulla scena dopo anni di carcere, e dalla concorrenza delle nuove mafie - italiane e straniere - che nel frattempo si sono insediate nel Veneziano.

ASSOCIAZIONE O METODO

L'ordinanza del gip Lancieri motiva ampiamente la sua scelta. Tra i vari aspetti affrontati, nel paragone con la Mala di Felice Maniero, il giudice ha analizzato la capacità di sanzionare chi non rispettava le regole. Con Maniero questa cosa funzionava perfettamente. Un esempio su tutti, quello dell'esecuzione dei fratelli Massimo e Maurizio Rizzi, che avevano voluto impadronirsi del Tronchetto in mano al gruppo dei Mestrini e per questo non avevano esitato a far fuori Giancarlo Millo, detto il Marziano, nel 1990.

«Anche sulla capacità di dare esecuzione alle sanzioni nei confronti di chi si è reso responsabile della violazione delle regole dell'associazione - scrive il giudice - costoro hanno dimostrato di non avere, fortunatamente, più la forza , la determinazione, la capacità esecutiva della precedente organizzazione». Insomma, ha concluso nell'ordinanza, si è in presenza di un'associazione armata, molto pericolosa e agguerrita, capace di commettere reati con metodo mafioso, ma non di un'associazione di stampo mafioso.

Michele Fullin

