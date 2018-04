CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MALA DEL BRENTAVENEZIA Quattro anni e dieci mesi di reclusione per aver riciclato il tesoro dell'allora boss della ala del Brenta, Felice Maniero, per un ammontare di 11 miliardi di vecchie lire, pari a poco più di 5 milioni di euro. È la condanna che il gup Massimo Vicinanza ha inflitto ieri al dentista toscano Riccardo Di Cicco, 61 anni, all'epoca cognato di Felicetto. I pm Paola Tonini e Giovanni Zorzi si erano battuti per ottenere una pena di sei anni, ma si sono dichiarati ugualmente soddisfatti, in particolare per il riconoscimento...