VENEZIA Come da richiesta della procura generale, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna a otto anni di carcere per il broker fiorentino, Michele Brotini, accusato di aver riciclato una parte del tesoro dell'ex boss della mafia del Brenta, Felice Maniero. «Stiamo aspettando di leggere le motivazioni della Corte - ha commentato il suo legale, l'avvocato Giuseppe Carugno - poi faremo con certezza ricorso in Cassazione per respingere ogni accusa».

Si tratta di un tesoro che lo stesso Maniero ha quantificato in 33 miliardi di vecchie lire consegnate al cognato Riccardo Di Cicco a partire dal 1987. Solo una parte di quei soldi, vale a dire più o meno l'ammontare di 5 o 6 miliardi, erano stati restituiti, secondo Maniero, mentre il resto era finito in spese miliardarie e investimenti sbagliati. Nel 2016 Felice Maniero aveva deciso di vendicarsi del cognato, colpevole di non avergli restituito tutti i soldi, denunciandolo in Procura, a Venezia. È il procedimento che ha portato alla condanna in primo e in secondo grado del broker fiorentino.

Nella sua denuncia in procura a Venezia, nel 2016, l'uomo che comandava l'esercito criminale della Mala del Brenta, dal 1995 diventato collaboratore di Giustizia, ha raccontato nel dettaglio i percorsi di quei 33 miliardi consegnati al cognato, compresi gli 11 miliardi portati personalmente dalla mamma, Lucia Carrain, a Firenze, a casa del cognato. Ma la mamma e la sorella di Maniero se la sono cavata con la prescrizione così come se l'era cavata Maniero che non è stato imputato di autoriciclaggio.

Nella sua requisitoria la procura generale aveva ribadito quanto sostenuto dal procuratore antimafia di Venezia, Paola Tonini, che aveva basato il proprio castello accusatorio non solo sulle dichiarazioni di Maniero e di Di Cicco, ma anche sugli esiti delle rogatorie sui conti in Svizzera da cui è emerso tra l'altro come Di Cicco, per l'apertura del conto corrente segreto denominato Monastero alla Deusche Bank, fosse stato presentato come cliente da Brotini e che nel fascicolo cliente al Credito privato commerciale fosse stato specificato «Contattare Michele». Per la Procura, la prova che si trattasse di Brotini. Lo stesso broker aveva l'autorizzazione a visionare i conti. Delega, questa, mai usata secondo la difesa, e comunque si sarebbe trattato di uno strumento non operativo. Nel dispositivo di sentenza, i giudici hanno inoltre disposto la confisca dei beni di Brotini che erano già in sequestro: si tratta di metà proprietà della casa, di due auto e dei soldi investiti.

