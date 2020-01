Mal di rete

IL FOCUS

ROMA Giurano gli uomini di Ferrovie che il nuovo orario invernale, in vigore dal 15 dicembre scorso, «ha come obiettivo la ridistribuzione dei traffici per evitare il sovraccarico delle linee soprattutto nelle fasce orarie più critiche, ovvero quelle con maggiore flusso di persone in viaggio». Sarà. Ma intanto nonostante gli sforzi (per migliorare la puntualità dell'Alta velocità sono stati investiti 1,1 miliardi di euro) troppi treni continuano ad arrivare in pesante ritardo, nonostante l'allungamento dei tempi di percorrenza. Ieri, nuovi disagi a Termini per un guasto ai sistemi di controllo. E' saltato il cervellone che dà i numeri di ingresso. Quindi si è dovuto procedere manualmente. Altri problemi anche a Napoli e a Firenze.

GLI OSTACOLI

Tanto per cambiare, il nodo che tiene le mani legati all'Italia in viaggio è sulla Roma-Firenze. A Santa Maria Novella la stazione non è passante e i treni devono fermarsi: se non si risolve questa questione storica sarà difficile immaginare di risolvere i problemi. Sulla tratta Roma Firenze viaggiano anche dei treni a gasolio che hanno una velocità massima di 140 km/h, molto inferiore rispetto alla velocità massima consentita pari a 250 km/h. Questi treni occupano maggiormente la linea Direttissima e, di fatto, ne limitano la capacità.

AMMODERNAMENTO

Insomma, la rete va adeguata, ammodernata, eliminando tappi e colli di bottiglia. C'è da considerare poi anche l'implementazione del livello 2 dell'Ertms, il sistema dei controlli dei treni sulla rete, non è ancora stato completato. Adesso, spiegano dalle Fs, la responsabilità dei ritardi va attribuita all'estensione dei lavori di manutenzione tra Bologna e Firenze che, per tutto il 2020, riguarderanno entrambi i binari. E dire che lo avevano preannunciato. A inizio dicembre scorso, l'ad di Rfi, Maurizio Gentile, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera, aveva chiarito che i rallentamenti sarebbero stati compresi nel nuovo orario 2020. E così è stato. «La rete ferroviaria ha bisogno di manutenzione e potenziamento e anche l'Alta velocità dopo 10 anni ha bisogno di manutenzione. Alcuni lavori richiedono una riduzione della prestazione, con un conseguente rallentamento dei treni, ma questi rallentamenti saranno portati direttamente nell'orario per fare un'offerta chiara e trasparente per le imprese ma anche per i viaggiatori», aveva spiegato Gentile, precisando che nel 2020 i treni fast Roma-Milano passeranno da 3 ore a 3 ore e 10; il Roma-Milano da 3.30 ore a 3.40 ore; il Roma-Venezia da 3.45 a 4 ore; il fast Roma-Venezia a 3 ore e 38; il Roma-Verona da 2.52 a 3 ore e 18.

GLI SLOT

Nel 2019 erano stati raggiunti risultati di puntualità «fortemente migliorativi» rispetto al 2018: la puntualità entro i 5 minuti dei treni a mercato (alta velocità e intercity senza obbligo di servizio pubblico) è passata dal 52,3% del 2018 al 65,9%, con un aumento di quasi 14 punti percentuali. Ma c'è da dire che la base di partenza era pessima. Il problema, fanno filtrare dall'Autorità per i trasporti, è che per ragioni di interesse, i gestori concentrano gli orari di partenza sugli slot più remunerativi ingolfando il sistema. Sarebbe meglio distribuire il traffico in maniera più ampia.

«Occorre considerare che la domanda di trasporto ferroviario è sensibilmente cresciuta negli ultimi anni per soddisfare un pubblico sempre più ampio, sia sulle relazioni a lunga distanza sia nei nodi metropolitani. Questo fanno sapere da Fs ha determinato un consistente incremento del numero di servizi offerti, con la progressiva saturazione di alcune linee e stazioni e, allorquando si verifica il ritardo anche di un solo treno per un qualsivoglia motivo, il cosiddetto effetto domino causa ripercussioni su un numero più elevato di corse». Per dare un'idea, a Roma e Milano i treni movimentati quest'anno sono passati rispettivamente dai 734 del 2015 ai 981 nel 2020 (con un aumento di 250 treni) e dai 612 del 2015 ai 750 nel 2020 (+24 treni). Nella Capitale, i treni in transito sono passati dai 77 del 2015 ai 161 del 2020. Nonostante l'incremento di traffico, tuttavia, la puntualità in arrivo a Roma Termini dovrebbe salire dal 53,8% del 2018 al 70% del 2019.

