IL CASONEW YORK Prima notte di quiete per la famiglia Floyd e per la città di Minneapolis. Undici mesi dopo la morte di George, la netta condanna per omicidio nei confronti dell'agente Derek Chauvin permette finalmente di voltare pagina e seppellire la memoria di quanto è accaduto. Il fratello e la sorella del quarantaseienne, asfissiato dal poliziotto per aver spacciato una banconota da venti dollari, si sono rallegrati per l'atto di...