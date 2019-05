«Mai preso soldi, i conti a disposizione» Autodifesa del sottosegretario con i pm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AUDIZIONEROMA Armando Siri si presenta dai pm di Roma quando la battaglia di Matteo Salvini sul suo incarico è già perduta: non è più sottosegretario. A poche ore dalla revoca delle deleghe, il senatore sceglie comunque di non rispondere alle domande del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del pm Mario Palazzi, contrariamente a quanto fatto ieri dal suo presunto corruttore Paolo Arata. Consegna una memoria per fornire la sua versione dei fatti, ma non affronta le contestazioni. Dopo un'ora è già finito tutto. La verità dell'ex...